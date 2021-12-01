Лідера антивакцинаторів випустили із СІЗО під заставу

Лідера руху противників примусової вакцинації Остапа Стахіва випустили із СІЗО під заставу у розмірі 998 тисяч гривень.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

Відразу після рішення суду про взяття під варту на 2 місяці Стахів стверджував, що не збирається вносити заставу, але після програшу в апеляції та скарг на погіршення стану здоров'я з порушеннями його прав під час утримання у СІЗО активіст вирішив скористатися опцією застави.

Його прихильники за тиждень зібрали необхідну суму.

Нагадаємо, 16 листопада Служба безпеки України повідомила Стахіву та ще одній людині, громадянину Росії, про підозру в спробі захоплення державної влади.