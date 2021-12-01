Ціни на житло у новобудовах зросли

За місяць середня вартість нового житла у Києві збільшилась на 1700 грн/кв. м до 34,7 тис. грн. Водночас мінімальна ціна "квадрату" зросла до 22 тис. грн, повідомляє UBR.

У Київській області, Львові та Одесі середня вартість у новобудові підвищилася на 500-700 грн. Про це свідчать дані проекту міських досліджень Лун Місто.

Київ залишається найдорожчим містом України. В інших "мільйонниках" первинне житло коштує дещо дешевше:

Львів – середня ціна за квадратний метр зросла на 600 грн за місяць – зараз 20,9 тис. грн/кв. м. Мінімальна ціна – 14 тис. грн. Одеса – ціна піднялася на 700 грн, до 22,2 тис. грн за квадратний метр (в середньому). Мінімальна вартість – до 16,2 тис. грн.

Ціни на нове житло у Київській області становлять 20,9 тис. грн/кв. м. Найдорожчими залишаються ЖК у Вишневому – 24,5 тис. грн та вишгородські новобудови – 23,5 тис. грн за кв. м.

Щодо районів, то у Києві найдорожчим, як і раніше, є Печерський. Середня вартість квадратного метра нового житла складає 67,3 тис. грн. Найбільш бюджетний – Деснянський район із 22,4 тис. грн за "квадрат".

У Львові найдорожчі "квадрати" також розташовані у центрі міста: у Галицькому районі – 31,1 тис. грн. Дешеве житло пропонують у Сихівському районі – 23,7 тис. грн за "квадрат".

В Одесі у грудні найдешевшим районом залишається Суворовський – 18,6 тис. грн, а найдорожчим – Приморський, 31,5 тис. грн.