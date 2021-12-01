У ПАР заявили про вибухове зростання захворюваності "Омікроном"

У ПАР спостерігається вибухове зростання захворюваності на коронавірус через поширення нового штаму "Омікрон". Про це, посилаючись на заяву лікаря з Йоганнесбургу та члена ради Медичної асоціації ПАР у провінції Гаутенг доктора Френкіша, пише София Бровченко, Корреспондент.

"Іде дуже великий потік нових хворих, у яких виявлено коронавірус. Усе говорить про те, що буде найпотужніша хвиля. Серед хворих багато дітей", – сказав Френкіш.

За його словами, у всіх хворих на новий штам спостерігаються легкі симптоми, що дозволяє їм лікуватися вдома.

"Однак, таке становище може змінитися, оскільки ми тільки на початку нової хвилі і відсутні наукові дані про особливості впливу омікрон-штаму на людський організм", - додав медик.

На даний момент вчені не знають, чи небезпечніше Омікрон Дельта-штаму, нагадав лікар.