Арахамія анонсував "цікаві історії" від СБУ про держпереворот

Інформацію про підготовку анонсованого президентом Володимиром Зеленським державного перевороту, який нібито мав відбутися на початку грудня, Служба безпеки України оприлюднить за кілька тижнів. Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Страна UA.

При цьому він додав, що буде викладено "цікаві новини".

"Давайте дамо кілька тижнів Службі безпеки України. Я думаю, що на нас усіх чекають цікаві новини" , - повідомив Давид Арахамія.

Нагадаємо, Зеленський у ході прес-марафону 26 листопада заявив, що переворот планує Росія разом із деякими людьми з оточення Ріната Ахметова, які планують втягнути його в цю історію.