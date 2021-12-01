У Китаї знайшли антитіло до всіх штамів коронавірусу

У Китаї провели дослідження, у результаті яких було виявлено антитіло, здатне нейтралізувати всі відомі штами коронавірусу, пише Николай Абрамов, Газета.ru.

Зазначається, що молекулу 35B5 вдалося виявити в одного з заражених коронавірусом. Антитіло здатне нейтралізувати всі існуючі штами коронавірусу. Таке відкриття зробили китайські медики під керівництвом співробітника університету Сунь Ятсена в Гуанчжоу, професора Дена Кая.

Антитіло відкрили в процесі великомасштабного вивчення зразків крові жителів Китаю, які у важкій формі перехворіли на коронавірус. З них виділили ті клітини, які виробляють антитіла, і стали спостерігати за взаємодією з різними частинками вірусу.