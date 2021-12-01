Аваков заявив, що переговори з Путіним мають відбуватися лише при свідках

Ймовірні переговори України з Росією мають відбуватися лише за наявності міжнародних партнерів України, зокрема, у Нормандському форматі.﻿ Про це екс-глава МВС Арсен Аваков заявив у ході 12-го Київського Форуму з безпеки у середу у Києві, повідомляє УНІАН.

"Мені подобається формат перемовин з Росією поруч із нашими друзями. Переговори з агресором обов'язково мають відбуватися при свідках. І порядок денний таких переговорів має бути продиктований Україною. Тоді я це розумію" , – сказав він.

Арсен Аваков зазначив, що президент РФ Володимир Путін має власне уявлення про Україну, і немає сенсу проводити особисті переговори.