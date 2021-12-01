Країни НАТО готові посилити присутність на "східному фланзі"

Глава Держдепу Ентоні Блінкен заявив у середу, що країни НАТО готові вживати заходів проти Росії, якщо ця країна піде на агресію проти України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми готові вживати серйозних заходів. А НАТО готове посилювати свій східний фланг", - заявив він на прес-конференції, коментуючи підсумки зустрічі глав МЗС Північноатлантичного альянсу в Ризі.

Блінкен зазначив, що Вашингтон попереджав російську сторону про готовність вживати заходів у разі загострення кризи з Україною.