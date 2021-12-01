Воліли раніше їх не вводити: США пригрозили Росії санкціями за Україну
США будуть готові ввести проти Російської Федерації економічні санкції. У минулому бажали їх не запроваджувати, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, у разі прямої агресії проти України з боку Росії - США нададуть рішучу відповідь.
"Ми ясно дали зрозуміти, що якщо Росія у випадку з Україною продовжить йти шляхом конфронтації, наша реакція буде рішучою. Зокрема, йдеться про сильні економічні заходи, від яких ми в минулому відмовлялися", - заявив Блінкен.