Воліли раніше їх не вводити: США пригрозили Росії санкціями за Україну

США будуть готові ввести проти Російської Федерації економічні санкції. У минулому бажали їх не запроваджувати, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, у разі прямої агресії проти України з боку Росії - США нададуть рішучу відповідь.