Нуланд закликала Україну та РФ укласти "різдвяне перемир'я"

Сполучені Штати Америки можуть зіграти допоміжну роль у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Оскільки переговорний процес зайшов у глухий кут, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторії Нуланд на київському форумі. За її словами, США давно підтримують мінські угоди, хоча багато пунктів і не виконуються. Але основними вимогами залишаються вивести іноземні війська за межі України і провести вільні незалежні вибори.

"Переговори зайшли в глухий кут, і обидві сторони роблять все для того, щоб мікроелементи затягували обговорення великих елементів. Чи хоче Путін дійсно повернути Донбас? Ми не знаємо, але ми віримо в це і думаємо, що США можуть зіграти допоміжну роль, як ми це робили раніше" , - зазначила Нуланд.

Вона уточнила, що мова йде про формат переговорів, який йшов паралельно з нормандським.

"Ми не бачимо жодної альтернативи (мінським угодам, - ред.). Треба починати щось робити, а не просто говорити про мінські угоди. Це вимагає інтенсивної співпраці, політичної волі та громадської підтримки" , - додала Нуланд.

Вона також закликала Росію і Україну погодити різдвяне перемир'я.