Лукашенко назвав Зеленського "випадковою людиною у владі"

Олександр Лукашенко назвав президента України Володимира Зеленського "випадковою людиною у владі". Там само він висловився й про в.о. президента у 2014-му Олександра Турчинова, повідомляє УНІАН.

Про це йшлося у розмові з одіозним кремлівським пропагандистом Дмитром Кисельовим.

"Перед початком війни на Донбасі, ви пам’ятаєте, був Саша Турчинов, колишній комсомольський працівник, за віросповіданням, здається, протестант і таке інше. Я його добре знав, і ми з ним тоді зустрічалися. Я його знав ще, як людину. Ну, який він політик?! Він просто людина, яка випадково потрапила у це заворушення" , – розповідає Лукашенко.

Тоді Кисельов його перебив і уточнив, що Турчинов був комендантом Майдану і "очолював держпереворот". Потім пропагандист Путіна продовжив, що, мовляв, Турчинов "почав війну на Донбасі".

Лукашенко на це тільки відповів: "Вам видніше, ви там працювали. Це факти. Але я вважаю, що у політиці це абсолютно випадкова людина".