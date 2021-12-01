Відомий автовиробник повертається на український ринок

В Україні знову з'являться нові автомобілі Geely. Відповідну угоду про дистрибуцію та сервісну підтримку на території країни підписали корпорація "УкрАвто" та китайська Geely Automobile International Corporation, повідомляє UBR.

Таким чином, 2022 року бренд офіційно повертається на місцевий ринок.

Китайський виробник в першу чергу робить ставки на продаж автомобілів у сегменті SUV.

"Завдяки тісній співпраці між обома сторонами ми, безсумнівно, надамо споживачам на українському ринку першокласні продукти та послуги та створимо враження від подорожей, які перевершать очікування" , - прокоментував гендиректор Geely Corporation Майкл Сун.

У той же час в "УкрАвто" назвали китайські авто "новою альтернативою" для клієнтів, які цінують інновації та мобільність.

Нагадаємо, що виробник Geely припинив постачати автомобілі до України у 2016 році. Причинами називалися низький рівень продажу та нестабільна політична ситуація в країні.