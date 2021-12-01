Тариф на газ для частини населення може злетіти майже в чотири рази

З 1 грудня деякі споживачі можуть бути переведені на газовий тариф вище 30 грн за куб.м, якщо Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не затвердить автоматичне переведення клієнтів в "Газопостачальну компанію "Нафтогаз України", повідомляє УНІАН.

На сайті компанії зазначається, що ДК "Нафтогаз України" звернулася до НКРЕКП щодо підключення всіх побутових клієнтів "постачальника останньої надії" на умовах базової річної пропозиції. Це дозволить клієнтам отримувати газ протягом усього опалювального сезону за ціною природного газу - 7,96 грн/куб.м (з ПДВ, без вартості розподілу/доставки).

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" очікує позитивного рішення регулятора щодо створення стійких умов для споживачів природного газу.

Повідомляється, що у разі відсутності підтримки з боку НКРЕКП з 1 грудня 2021 року постачальник "останньої надії" зобов'язаний здійснювати постачання газу всім своїм споживачам за ціною, розрахованою за формулою, яка наведена в пункті 24 Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії".