Затверджено п'ятий пакет санкцій проти Білорусі

Сьогодні Європейський Союз погодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. За даними видання Bloomberg, в список потрапили під нові обмеження увійшли авіакомпанії, прикордонники, судді та підприємства, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Насамперед, на тлі міграційної кризи, під обмеження потрапили білоруський національний авіаперевізник "Белавіа" та сирійська авіакомпанія Cham Wings Airlines.

За словами осіб, які ознайомилися зі списком, загалом ЄС погодив санкції проти 17 фізичних та 11 юридичних осіб. Обмеження діятимуть проти виробника азотних добрив "Гродно Азот", виробника нафти "Білорусьнафта", суддів та прикордонників.