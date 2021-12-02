У Львові презентували розумне паркування для автомобілів

У Львові вирішили інноваційним способом вирішити проблему з паркуванням. Місцеві винахідники презентували ноу-хау – розумну стоянку, де можна буде заздалегідь забронювати місце для свого "залізного коня", повідомляє Обозреватель.

Які техно-бонуси є на розумній стоянці? Скільки коштує обладнати всі стоянки такою інноваційною системою? І звичайно ж – скільки за це задоволення платять водії? Про це дивись просто зараз у сюжеті проєкту "ДжеДАІ".

"Перед тим, як приїхати на паркінг, я можу через додаток побачити, чи є вільне місце, вибрати й навіть забронювати його собі" , – розповів власник авто Орест, який на собі випробував переваги smart-стоянки.

Авто нині не розкіш, і кількість машин щороку в Україні лише збільшується. Зараз постало болюче питання – де залишати свої автівки? Через брак місця, люди вимушені кидати свої авто під забороненими знаками. І замість того, аби розв'язувати це питання, влада столиці планує вводити платне паркування у спальних районах та навіть – на прибудинкових територіях!