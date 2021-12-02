Визначено вплив алкоголю на мозок дитини в утробі

Зловживання алкоголем під час вагітності провокує розвиток так званого фетального алкогольного симптому, повідомляє Корреспондент.

Австрійські медики проаналізували зміни в структурі мозку плода в утробі майбутньої матері, яка вживає спиртні напої під час вагітності. Про це повідомила прес-служба Радіологічного товариства Північної Америки (RSNA).

"Фетальний алкогольний синдром є великою проблемою для громадської охорони здоров'я у всіх країнах, де спиртне продають без будь-яких обмежень. Ми вперше простежили за тим, як змінюється структура мозку дитини, що формується, під впливом алкоголю", - заявив доцент Віденського медичного університету Ґреґор Каспріан.

Експерти з'ясували, що зловживання алкоголем під час вагітності провокує розвиток так званого фетального алкогольного симптому. Це – набір патологій у внутрішньоутробному розвитку дитини. Ці проблеми зафіксовані в 1-5% новонароджених. Причому як у більшості країн першого світу, так і в країнах, що розвиваються.

"Спиртне найбільше впливало на структуру двох ділянок мозку, так званої навколошлуночкової зони гіпоталамуса і мозолистого тіла, що з'єднує великі півкулі мозку. Перша ділянка відповідає за вироблення різних гормонів і формування нейронів під час внутрішньоутробного розвитку, тоді як друга відіграє важливу роль у синхронізації роботи лівої і правої половини мозку", - стверджують вчені.

Також з'ясовано, що ці порушення призводити до різних аномалій у роботі мозку.