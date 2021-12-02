У Європі стартували продажі нового Dacia Jogger

Румунська марка Dacia, автомобілі якої в Україні продаються під брендом Renault, оголосила ціни на нову модель Jogger. Поки машина запропонована тільки в Європі, приймання замовлень стартує 3 грудня, повідомляє РБК-Україна.

У лінійці Dacia Універсал замінить відразу три моделі - універсал Logan другого покоління, компактвен Lodgy і "каблучок" Dokker.

При цьому Jogger в прямому сенсі універсальний, поєднавши собі функції згаданої трійці. І хоча на звання кросовера і не тягне, але "дорослий" дорожній просвіт у 200 міліметрів і захисний пластиковий обвіс по периметру кузова дозволяють йому успішно долати легке бездоріжжя.

Спартанська версія Essential, оснащена бітопливним двигуном 1.0 Eco-G (бензин, пропан) потужністю в 100 к.с. пропонується у Франції 14 990 Євро в 5-місному виконанні та 15 750 євро в 7-місному виконанні. Правда, обсяг багажника у трирядного варіанту становить всього 160 літрів.

У базову комплектацію входять система автоматичного аварійного гальмування, 6 подушок безпеки, обмежувач швидкості, противотуманки, датчик світла, передні електричні склопідіймачі, аудіопідготовка і навіть рейлінги на даху. А ось за простенький Кондиціонер пропонується доплатити майже тисячу євро.

Топ-комплектація Extreme + Limited Edition з бензиновим мотором 1.0 TCe (110 к.с., 200 Нм) в семимісному виконанні обійдеться мінімум 19 650 євро. Але зате в неї входять системи моніторингу сліпих зон і безключового доступу, Клімат-контроль, Круїз-контроль, датчик дощу, поліпшена обробка салону, бокс-підлокітник, мультимедійна система з 8-дюймовим сенсорним екраном і навігацією, камера заднього виду, передні датчики паркування та електромеханічний "ручник".

Для довідки, базовий кросовер Duster коштує у Франції від 14 499 євро. Що стосується універсала Jogger, то поки він буде продаватися виключно в Європі. Перші машини надійдуть клієнтам у березні наступного року.