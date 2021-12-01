У центрі Києва проходить кілька акцій із закликами до влади

У центрі Києва проходить кілька акцій із закликами до чинної влади, станом на 19:00 на Майдані Незалежності зібралося понад 2 тис. осіб, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як передає кореспондент агентства, люди продовжують прибувати.

У руках у людей прапори України, прапори партій та організацій ("Національний корпус", "Спільна справа", "Демократична сокира"), а також плакати з написами: "Вийди звідси", "Україна зради не терпить", "Кроти сліпі - народ ні".

Зокрема головне гасло однієї з акцій: "Захисти Україну - зупини переворот".

На Майдані Незалежності біля стели встановлено сцену, на якій відбуватимуться виступи організаторів акції.

Попередньо анонсувалося, що на Майдані відбудуться акції "Руху Опору Капітуляції", партії "Демократична сокира", Національного корпусу та інших організацій.

Вулицю Хрещатик перекрито від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі. Тут же знаходяться правоохоронці та розміщено два десятки автобусів Національної поліції та Національної гвардії.

Вулиця Банкова також перекрита для проїзду транспорту, на ній та на прилеглих вулицях розміщено два десятки автобусів силовиків.

"Це мирна, законна акція. Ми розуміємо ризики та закликаємо всіх бути відповідальними", - йдеться у заяві організаторів "Захисти Україну - зупини переворот".

У свою чергу, на брифінгу перед початком іншої акції, керівник Центрального штабу Національного корпусу Максим Жорін заявив, що однією з вимог організації до президента є звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака та його заступника Олега Татарова.

Також він зазначив, що акція заявлена як мирна, проходитиме на Майдані Незалежності з можливим продовженням на вулиці Банковій.

"Чим закінчиться акція – ми побачимо разом із вами", – констатував Жорін.

Офіційний старт акції заплановано на 19.00. Згідно з планом організаторів, спершу біля сцени на Майдані пройде віче, де виступатимуть лідер Національного корпусу Андрій Білецький, керівник Центрального штабу Національного корпусу Максим Жорін та інші.

Раніше в середу, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав громадян, які планують взяти участь у масових акціях 1 грудня, дотримуватися правопорядку та керуватися почуттям громадянської відповідальності.