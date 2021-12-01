Україна готується підписати газові контракти з Росією

Українська влада готується підписати газові контракти із РФ для проходження опалювального сезону. Про це заявила в ефірі нардепка, позафракційна Людмила Буймістер, повідомляє Україна 24.

"Корінь проблеми полягає у наступному: мені зараз із різних джерел надходить інформація ро те, що вже є команда по владній вертикалі готуватися ло прямих перемовин щодо постачання газу з РФ для проходження опалювального сезону. Я про це говорила публічно, за що мене вкилючили із фракції" , - сказала вона.

Буймістер переконана, що умови газового контракту між Україною та Росією будуть однозначно політичними.

"Давайте не забувати, як Росія поводила себе усі роки, поки у нас був єдиний енергетичний ринок. А це ще й перекресклює усі перспеткиви приєднання України до європейскької енергетичної мережі".

Політик вважає, що криза в енергетичному секторі спровокована діями української влади:

"Ситуація з усіма енергоносіями настільки критична, що сьогодні вивести держави зі штучно створеною кризою в енергетичному секторі дійсно допоможе вирішити тільки Росія і Білорусь".