Перший концесійний проект на 3,4 млрд грн: порт "Ольвія" передали катарській компанії

Сьогодні, 1 грудня, майно державного підприємства "Стивідорна компанія "Ольвія" та відповідне майно Адміністрації морських портів України на 35 років передали до концесії QTerminals Olvia, яка входить до катарської групи QTerminals, повідомляє UBR.

Угода передбачає залучення до порту 3,4 млрд грн. Це перший концесійний проект в Україні

Майже половину спрямують на розвиток порту вже у найближчі 3,5 роки. Крім того, ще не менше 80 млн грн буде інвестовано в інфраструктуру Миколаєва. Угода також передбачає збереження робочих місць для працівників підприємства на строк 6 років. Також залишається вимога щодо максимального залучення для роботи в порту українських громадян.