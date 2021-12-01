У США невідомий у машині відкрив стрілянину по людях

У США в місті Атланта (штат Джорджія) невідомий в автомобілі відкрив стрілянину по людях, щонайменше чотири особи загинули, повідомляє Лента.Ру.

За словами начальника поліції округу Клейтон Кевіна Робертса, місцеві правоохоронці отримали три дзвінки з повідомленням про стрілянину з машини, що проїжджала. Поліція прибула на місце та виявила тіла двох жінок та пораненого хлопчика. Коли поліцейські спробували допомогти дитині, по них відкрили вогонь.

Правоохоронці застрелили підозрюваного, одного зі співробітників убито. Поліція врятувала 12-річного хлопчика, який отримав поранення в голову. Робертс розповів, що стан дитини є критичним, але стабільним.