НКРЕКП підвищила тариф "Укренерго" на передачу е/е на 2022 рік на 17,6%

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії у 2022 році на рівні 345,64 грн/МВт-год (без ПДВ), що на 17,6% вище за тариф на 2021 рік (293,93 грн/МВт-год), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні в середу ввечері.

Спочатку НКРЕКП схвалила проект рішення про тариф на передачу на 2022 рік на рівні 352,38 грн/МВт-год (без ПДВ) за пропозиції самого "Укренерго" на рівні 458,83 грн/МВт-год. На засідання 1 грудня регулятор виніс відкоригований розмір 356,9 грн/МВт-год, але під час засідання змінив і його, зокрема, з урахуванням уточнення витрат на втрати е/е.

Оплату 20% обсягу "зеленої" електроенергії регулятор не врахував у тарифі на передачу, незважаючи на те, що на цьому категорично наполягали МФО, народні депутати, бізнес, профільні асоціації і торговельні палати.

"Щодо 20% діємо в рамках законодавства. Буде його змінено, і ми змінимо розмір тарифу", – зазначив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Раніше на засіданні він висловив сподівання, що законодавець із часом виправить створену ним колізію.

Як повідомлялося, згідно зі змінами від 2019 року до закону про альтернативні джерела енергії, 20% вартості "зеленої" е/е мають оплачуватись із держбюджету, але ні законом про держбюджет на 2021 рік, ні його проектом на 2022 рік такі видатки не передбачені.

Тариф на диспетчеризацію, який також розглядали на засіданні сьогодні, затверджено на рівні 62,13 грн/МВт-год, наразі він становить 39,41 грн/МВт-год, а на засідання 1 грудня виносився розмір 62,22 грн/МВт-год.

Напередодні рішення НКРЕКП кілька бізнес-асоціацій та Світовий банк виступили зі своїми зверненнями щодо необхідності включити до тарифу витрати на "зелених", проте їхню думку не було враховано, і більшості їхніх представників не дали виступити на засіданні під час слухання цього питання.