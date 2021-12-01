На виплату "Тисячі Зеленського" у держбюджеті-2022 виділили лише 3 млрд

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді передбачити додатково 3 млрд. гривень на виплату 1 тис. гривень вакцинованим від коронавірусу при доопрацюванні проекту державного бюджету на 2022 рік до 2-го читання, повідомляє Українські Новини.

Про це йдеться у пояснювальній записці до доопрацьованого документа. У ній наголошується, що для вирішення питань як соціального, так і економічного характеру передбачено збільшення видатків держбюджету, зокрема на здійснення заходів, спрямованих на соціальну підтримку у зв'язку із запровадженням на території окремих регіонів обмежувальних протиепідемічних заходів, що призвели до тимчасової зупинки діяльності суб'єктів господарювання, у розмірі 3 млрд. гривень.

Ці кошти передбачені у статті видатків Міністерства економіки, фінансування якого загалом пропонується збільшити на 5 млрд. гривень з 9,7 до 14,7 млрд. гривень при доопрацюванні документа.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні за останній тиждень вакциновано 311 427 осіб, а загалом по країні – 11 279 127 осіб вакциновано.

18 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №6297, згідно з яким має намір виділити 3 млрд гривень на виплату 1 тис. гривень вакцинованим двома дозами від коронавірусу, хоча спочатку 3 млрд планувалося направити на підтримку бізнесу в "червоних" зонах.

Наступного року також планується виділити 3 мільярди гривень.

Виходячи із цифр, по тисячі гривень зможуть отримати лише 6 млн вакцинованих людей.

Про виділення додаткових коштів наразі не повідомлялося.