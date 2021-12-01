Турчинов заявив про необхідність дострокових виборів
Керівник центрального штабу партії "Європейська Солідарність", колишній секретар РНБО Олександр Турчинов заявив про необхідність проведення дострокових виборів до Верховної Ради та створення координаційної ради об'єднаної опозиції, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Турчинов, під час виступу на акції протесту "Захисти Україну - зупини переворот" на Майдані Незалежності, заявив, що "сьогодні Україна під керівництвом Зеленського повертається до часів екс-президента Віктора Януковича". Він також розкритикував заяву Зеленського про готовність вести прямі переговори з Росією щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
"Йти на "договорняк" з Путіним - це єдине, що запропонував у безпекових питаннях Зеленський сьогодні. Це приниження та ганьба. Ні "договорнякам" із Путіним. За 3 роки він так і не зрозумів, що цей кремлівський "шакал" розуміє лише силу", - заявив він.
Турчинов заявив, що країні необхідні дострокові вибори до Верховної Ради та заміна влади в країні на нову патріотичну, яка буде здатна захистити країну та зупинити капітуляцію.
"Показати єдність нації допоможе єднання патріотичних сил... Я переконаний, що настав час створення координаційної ради об'єднаної опозиції, яка поведе патріотів і українців на штурм цієї "зеленої" ганебної поки що влади. Ми це робитимемо відповідно до Конституції, відповідно до законів", - сказав він.