Економічний паспорт: Гетьманців обіцяє на рахунках до $10 тисяч

Законопроект про економічний паспорт українця, який анонсував президент Володимир Зеленський, передбачає накопичення близько $10 тис. на спецрахунках дітей на момент досягнення ними повноліття. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев у кулуарах парламенту, повідомляє UBR.

"Щонайменше, за результатами накопичення – це буде $10 тис. в еквіваленті та з урахуванням інфляції на момент того, як дитина стане повнолітньою" , – зазначив нардеп.

За його словами, сума визначається рентою – обсягами відрахувань від природних ресурсів України. Щорічно сума виплат на одну особу становитиме близько $500.

Економічний паспорт зможе отримувати дитина, яка народжується в Україні або вже народилася, але з певного терміну. Ці деталі можна буде вже дізнатися із самого законопроекту.

"Це – рахунок у державному фонді майбутнього, на якому накопичуються відрахування від ренти. Щорічно, щомісяця кошти на цьому рахунку збільшуватимуться. І дитина після досягнення повноліття зможе використати ці гроші або на придбання житла або на навчання, або перерахувати ці кошти на свій пенсійний рахунок» , – зазначив голова профільного комітету.

Нагадаємо, Зеленський анонсував створення економічного паспорта українця під час щорічного послання у Верховній Раді про внутрішнє та зовнішнє становище країни.