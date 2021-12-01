На Закарпатті збудують новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

На Закарпатті збудують новий контрольний пункт пропуску для сполучення з Румунією. Це допоможе розвантажити МАПП "Дякове", пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Сьогодні МАПП "Дякове" є єдиним пунктом пропуску для вантажного сполучення без обмежень з Румунією.

"Днями в Закарпатті затвердили проєкт землеустрою та виділили земельну ділянку площею майже 12 га під новий цілодобовий КПП за межами населеного пункту Біла Церква Тячівського району" , - пише пресслужба.

Загалом планують побудувати: