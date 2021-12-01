Лукашенко заявив, що мігрантам намагалися перекинути зброю з України

Олександр Лукашенко заявив, що біженцям, які перебувають у Білорусі, направлялась з України контрабандна зброя, повідомляє УНІАН.

За словами Лукашенка, розрахунок був на те, що біженці використають зброю у відповідь на дії польських силовиків, і це покладе початок конфлікту на кордоні.

"І молодці КДБ: вони виявили спробу перекинути туди зброю, коли тільки замишляли, і ми почали охороняти цей табір, - розповів самопроголошений президент. - Я повинен сказати, що давно б уже зіткнення сталося на кордоні з Литвою і Польщею. Тому нам доводиться охороняти цей табір від проникнення зброї, яка йде із зони бойових дій, з України, через український кордон туди, на територію Білорусі".

Лукашенко стверджує, що контрабандну зброю з України перекидали в Білорусь ще й раніше, після президентських виборів.

Також, зазначив він, був зафіксований факт трафіку зброї з Донбасу через російський кордон до Білорусі.