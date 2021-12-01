Росія розпочала військові навчання біля кордону з Україною

Понад 10 тисяч військовослужбовців ЗС РФ у складі батальйонних тактичних груп перекинуто на полігони Південного військового округу для навчання у зимовий період, повідомляє Ділова столиця.

Навчання проводитимуться на більш ніж 30 загальновійськових полігонах. У маневрах візьмуть участь близько третини підрозділів усіх з'єднань та військових частин ПВО.

На базі основних полігонів для розміщення особового складу розгорнуті автономні польові табори, у тому числі на полігонах у Волгоградській, Ставропольській, Ростовській областях, Північній Осетії, Інгушетії та окупованому Криму.

Для решти підрозділів заняття зимового періоду навчання розпочнуться у пунктах постійної дислокації.