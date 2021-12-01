У Німеччині неприщепленим хочуть заборонити відвідувати магазини

Влада ФРН збирається обмежити неприщепленим громадянам доступ до магазинів, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією німецьких ЗМІ, мешканцям можна буде відвідувати лише аптеки та супермаркети та зустрічатися у невеликих компаніях — до двох осіб. На дітей правило не поширюється. Будуть закриті бари та клуби по всій країні. Плани про посилення заходів другого грудня обговорять Ангела Меркель, що залишає посаду канцлера Німеччини, її наступник Олаф Шольц і влада 16 федеральних земель.

Як пише видання Focus Online з посиланням на проект рішення, школи в Німеччині не закриватимуть, але масковий режим посилять. Футбольні стадіони заповнюватимуть глядачами лише на 30 відсотків, а на культурні заходи заборонять впускати понад 5 тисяч людей одночасно. Також планується зробити 30 мільйонів щеплень до кінця грудня.