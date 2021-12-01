У Нігерії перекинувся човен зі школярами, загинули десятки дітей

У штаті Кано, Нігерія, у середу, 1 грудня перекинувся човен у річці Ватарі. У судні були нігерійські школярі віком від шести до 18 років, повідомляє Вести.

Внаслідок аварії корабля загинули щонайменше 29 дітей, офіційно заявила місцева влада.

Судно перевозило трохи більше 40 учнів ісламської школи, більшості з яких було менше 18 років.

За словами представника служби порятунку, "човен був перевантажений". Крім 29 загиблих, ще семеро дітей постраждали, і зараз перебувають на лікуванні в лікарні.