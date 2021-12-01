У Білому домі готові запровадити санкції проти РФ через Україну

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Вашингтон в контексті ситуації навколо України готовий вжити заходів економічного та іншого характеру щодо Росії. Це буде зроблено у відповідь на кроки, які американська сторона вважатиме недружніми, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

США знаходяться в контакті з РФ "на ряді рівнів", оголошення про розмову Путіна і Байдена поки немає.