Бутусов прокоментував пропозицію надати йому держохорону

Журналісту Юрію Бутусову так і не надали державну охорону після слів позаштатного радника голови Офісу президента Олексія Арестовича про те, що журналіста можуть убити, повідомляє Україна 24.

"Державної охорони я не потребую. Мені цього навіть ніхто не пропонував. Я держохороні після такої поведінки держави довіряти не можу" , - сказав він.

Бутусов зазначив, що після того, як ГБР розпочало кримінальне провадження за фактом публікації ним відео, його досі не викликали на допит.

"Після висунення таких тяжких обвинувачень проти мене на сайті ДБР, жоден працівник ДРБ зі мною не зв'язався. Хоча вже три дні минуло. Проблема - хтось веде агресивну війну, а правоохоронні органи не реагують".

Журналіст зазначає, що не проти сходити на допит і навіть має що повідомити правоохоронцям:

"Моя мета - прийти до ДБР і повідомити, що за 8 років ійни у них немає жодної справи, де за ведення агресивної війни був би залучений Володимир Путін. Замість цього вони відкрили справу проти мене".