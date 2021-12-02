У Кривому Розі вантажівка збила маму з дитиною і зникла

У середу, 1 грудня, у Кривому Розі по вул. Дніпропетровське Шосе водій на вантажівці збив жінку з дитиною, внаслідок чого мама загинула, а хлопчика було госпіталізовано, повідомляє Ділова столиця.

За даними пресслужби Національної поліції, повідомлення про трагедію надійшло до поліції о 17:22. За попередньою інформацією, водій автомобіля "ГАЗ" допустив наїзд на двох пішоходів, які стояли у районі розділової смуги. Після наїзду постраждалих відкинуло на зустрічну смугу руху, де на них скоїв наїзд вантажний автомобіль "ДАФ". Серед пішоходів були 33-річна жінка та її дитина – хлопчик 2016 року народження. Внаслідок ДТП жінка загинула на місці пригоди, її дитину доставлено до лікарні

Після аварії водій втік з місця події, проте правоохоронці його розшукали та затримали.

Наразі водій автомобіля "ГАЗ" 1976 року народження затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчим порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато слідство.