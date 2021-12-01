Жителя Калуша оштрафували за карикатуру із Зеленським

У Калуші (Івано-Франківська область) засудили місцевого мешканця Артема Дермінджяна за те, що він опублікував у мережі карикатуру на українського президента Володимира Зеленського. Його оштрафували на 255 грн, повідомляє Обозреватель.

Крім того, чоловік має сплатити 454 грн судового збору. Таке рішення ухвалив суддя Любомир Юрчак у Калуському міськрайонному суді, йдеться на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Інцидент трапився наприкінці вересня 2021 року. Дермінджян опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook зображення Зеленського з домальованою на лиці нацистською символікою у вигляді свастики.

Випадок суд кваліфікував як "поширення неправдивих чуток, що могли спричинити паніку серед населення". Йдеться про ст. 173-1 КУпАП. У рішенні йдеться, що акаунт Дермінджяна виявили випадково – під час огляду соцмереж.

Під час засідання суду чоловік визнав свою провину, однак мотиву й причин таких дій не назвав.