Кулеба обговорив із Сійярто безпеку в регіоні

Міністр закордонних справ (МЗС) України Дмитро Кулеба зустрівся з міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петером Сійярто на полях міністерського засідання НАТО у Ризі (Латвія), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Дмитро Кулеба поінформував угорського міністра про ситуацію з безпекою на тимчасово окупованих територіях і вздовж державного кордону України в контексті збройної агресії Російської Федерації проти України, що триває" , - сказано в повідомленні пресслужби МЗС.

Сторони дійшли згоди, що, попри окремі складні питання українсько-угорських відносин, безпека України – це також безпека Угорщини та всього східного флангу НАТО.

Зазначається, що зустріч відбулася напередодні 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Угорщиною, яка припадає на 3 грудня.