Разумков розкритикував "слуг" за бойкот ефірів

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримує рішення частини депутатів від фракції "Слуга народу" бойкотувати ефіри телеканалів "Україна" та "Україна 24". Про це він заявив в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24", повідомляє Україна 24.

"Я завжди займав позицію, що якщо тобі є що сказати, ти повинен йти на будь-який ефір і переконувати у свої правоті, ідеях, ідеалах. Якщо ти обираєш позицію страуса і ховаєшся - це твоє право, але потім не ображайся, що підтримка серед суспільства буде знижуватися. Але якщо тобі соромно перед виборрцями, ти не можеш піти на ефір і розповісти, що ти зробив - не тисни на свободу слова" . - сказав він.

Разумков зазначив, що майже за 2 роки свого головування у ВР він жодного раз не намагався вплинути на редакційну політику державного телеканалу "Рада", який висвітлює роботу парламента.

"Сьогодні відбулася, на мій погляд, ганебна річ - показували лише президента, президію, ложу уряду, запрошених і лише перші ряди українського парламенту (звернення президента Володимира Зеленського до народних депутатів 1 грудня, ред). Український парламент представяє інтереси усього українського парламенту. Канал працє багато років і доступ до нього мали усі народні депутати. І коли ми бачимо сьогодні, у річницю референдуму, нового старту нашої незалежності, такі ганебні речі - це наштовхує на думку що україна рухається не тим шляхом, який обирали люди і на який вони сподіваються".