На Донеччині гірники не виходять із шахти через зарплатний борг

90 гірників шахти "Алмазна" у Добропіллі вирішили залишитися під землею, доки їм не виплатять зарплатний борг, повідомляє Українська правда.

"90 гірників шахти "Алмазна" ("Добропіллявугілля – видобуток") залишаються під землею, вимагаючи виплатити їм зарплатний борг. Незалежна профспілка гірників України готує для учасників акції тормозки. На підприємство приїхало керівництво – йдуть переговори" , - заявив голова Незалежної профспілки гірників України. Михайло Волинець у facebook.

За словами Волинця, до шахтарів "Алмазної" готові приєднатися інші працівники "Шахтоуправління "Добропільське".

У повідомленні зазначено, що загальна сума заборгованості з виплат працівникам "Добропіллявугілля - видобуток" перевищує 100 мільйонів гривень.