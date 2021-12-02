2 грудня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Всесвітній день комп'ютерної грамотності, Міжнародний день боротьби за скасування рабства (ООН), День 2D-художника, Міжнародний день модельної залізниці, повідомляє УНІАН.

В Україні - День 2D-художника, в США - День спеціальної освіти, День безпечної бритви, День виробництва попкорну, День прогулів, День оладок, День дворняги, в Новій Зеландії - День шльопанців, в ОАЕ - День Незалежності, в Лаосі - Національний день, на Кубі - День революційних Збройних сил.

Пам'ятні дати 2 грудня, річниці та події

У 1409 році був відкритий Лейпцизький університет.

У 1804 році Наполеон I Бонапарт проголосив себе імператором Франції.

У 1939 році відбулося відкриття Міжнародного аеропорту ім. Фіорелло Ла Гардіа в Нью-Йорку.

У 1942 році Енріко Фермі отримав першу контрольовану ланцюгову ядерну реакцію. Енріко Фермі - італійський фізик, найбільш відомий завдяки створенню першого в світі ядерного реактора, який зробив великий внесок у розвиток ядерної фізики, фізики елементарних частинок, квантової і статистичної механіки. Вважається одним з "батьків атомної бомби".

2 грудня 1971 року в східній частині Аравійського півострова, на узбережжі Перської та Оманської заток, було утворено федеративну державу Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ). Спочатку до нього увійшли 6 Еміратів: Абу-Дабі, Дубай, Шарджа, Аджман, Ель-Фуджайра і Уммель-Кайвайн, а 23 грудня 1971 року до них приєднався Рас-ель-Хайма. Державний устрій Об'єднаних Арабських Еміратів являє собою унікальне поєднання республіканського і монархічного ладу. Держава очолюється еміром Абу-Дабі, уряд-еміром Дубая.

Населення ОАЕ налічує понад 5 мільйонів чоловік. Практично всі громадяни ОАЕ - мусульмани, 85 % з яких - суніти, і 15 % - шиїти. Сьогодні основну робочу силу в ОАЕ складають іноземці, а з корінних жителів на деяких роботах задіяно лише 25-30%. Економіка країни заснована на видобутку нафти і газу, надходження від експорту яких складають близько половини національного бюджету.

До 2004 року ОАЕ очолював Емір Абу-Дабі шейх Заїд II ібн Султан аль-Нахайян. Він правив країною з моменту її утворення 33 роки. Після його смерті в листопаді 2004 року пост президента ОАЕ зайняв правитель князівства Абу-Дабі шейх Халіфа ібн Зайд Аль Нахайян (на сьогодні 73 роки). Є одним з найбагатших людей світу зі статком 15 мільярдів доларів, за даними журналу Forbes. А статки членів його сім'ї оцінюються в 150 млрд доларів.

У 2010 році через сильну пожежу, що спалахнула в лісах гори Кармель, загинули 44 людей, в основному - ізраїльські поліцейські.

У 2010 році на iPhone був запущений месенджер Viber.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 2 грудня вшановує пам'ять святого Авдія. У народі вірили, що Авдій є небесним покровителем домашнього господарства і сімейного благополуччя. За це святого прозвали Радетелем.

Що сьогодні не можна робити

Не можна лаятися, смітитися, підвищувати голос, щоб не викликати бісів. Люди намагалися сидіти вдома, ближче до теплої печі, щоб уберегтися від застуди.

Прикмети на 2 грудня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

ясне небо - до морозів, тьмяне - до відлиги;

йде сніг і сильні пориви вітру - зима буде холодною, як і початок весни;

вітер різко змінюється - незабаром зіпсується погода.

Іменини 2 грудня

Іменини у Адріана, Герасима, Сергія і Дениса.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева