Підлітка, що влаштував стрілянину в американській школі, звинуватили в тероризмі

Учня, який учинив стрілянину в школі в місті Оксфорд штату Мічиган, звинуватили в тероризмі та вбивствах, повідомляє Лента.Ру.

Як розповів представник відомства, підлітка звинувачують по одному епізоду тероризму, що призвів до смерті, та чотирьох убивствах, а також семи епізодах нападу з метою вбивства.

15-річний підліток відкрив стрілянину в школі в місті Оксфорд штату Мічиган і вбив чотирьох учнів, ще семеро отримали поранення. Як розповів представник поліції, зловмисник у ході перебування у школі здійснив від 15 до 20 пострілів із напівавтоматичного пістолета, з яким його і затримали.