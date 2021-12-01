Глава ВООЗ назвав причини виникнення нових COVID-штамів

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що нові варіанти коронавірусу виникають через "токсичну суміш", що утворилася у світі. Про це йдеться на сайті ВООЗ, повідомляє Корреспондент.

"У глобальному масштабі у нас утворилася токсична суміш зі слабкого охоплення вакцинацією та дуже низького рівня тестування - рецепт для появи нових, більш небезпечних варіантів (коронавірусу - ред.)" , - сказав гендиректор ВООЗ у своєму вступному слові на брифінгу для ЗМІ.

Гебреєсус закликав країни повністю профінансувати глобальну ініціативу ACT Accelerator щодо справедливого доступу до нових засобів діагностики, лікування та вакцин від коронавірусу.