У США підтвердили перший випадок зараження "Омікроном"

Міністерство охорони здоров'я США в середу зареєструвало перший випадок захворювання на новий варіант коронавірусу, "омікрон" виявлено в штаті Каліфорнія, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними CNBC з посиланням на центр профілактики та контролю захворювань, заражений, який повністю був вакцинований, недавно повернувся з півдня Африки.

"Заражений перебуває на самоізоляції, а всі, хто близько контактував з ним, мають негативний тест... Добре, що у пацієнта легкі симптоми, його стан покращується" , - пояснив головний вірусолог США Ентоні Фаучі.

При цьому Фаучі заявив, що виявлення штаму "омікрон" у США є ще однією вказівкою на необхідність вакцинуватися та застосовувати додаткові "бустерні" дози вакцин. Він уточнив, що отримані раніше дані змушують припустити - "бустерна" доза повинна бути корисною як мінімум для запобігання тяжкому перебігу захворювання у пацієнта, який заразився штамом "омікрон".