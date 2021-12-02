Нуланд попередила Україну про пастки Кремля

Україна повинна уникати провокацій з боку Російської Федерації та надалі працювати над створенням демократичної та справедливої країни.﻿ Про це заявила заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд під час Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", повідомляє Сьогодні.

"Держсекретар (Ентоні Блінкен – Ред.) публічно висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів стосовно значного нарощування військової потуги Росії довкола кордонів України. Він закликав Росію відвести війська і розв’язувати будь-які питання з Україною дипломатичними шляхами. Він висловив позицію США виключно, що дипломатія – це єдиний шлях для вирішення. Він також закликав українців до єдності та стриманості, аби вони не потрапили в пастку провокацій, які може для вас створити Москва. Ви знаєте ці сценарії, ви їх бачили раніше, ви бачили це в 2014 році, у квітні цього року. І ви бачите, що робляться спроби назвати вас агресором, аби розставити пастки, в які ви маєте потрапити. Тому ми закликаємо вас і далі відстоювати те, що ви завжди відстоювали, в тому числі мир та спільні цінності" , – підкреслила заступниця Держсекретаря США.

Вікторія Нуланд зазначила, що не лише США підтримують офіційний Київ у прагненнях мирних європейських перетворень.