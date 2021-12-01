На Закарпатті збудують новий КПП на кордоні з Румунією

На Закарпатті збудують новий контрольний пункт пропуску на кордоні з Румунією, який допоможе розвантажити МАПП Дякове, повідомляє Корреспондент.

"Днями на Закарпатті затвердили проєкт землеустрою та виділили земельну ділянку площею майже 12 га під новий цілодобовий КПП за межами населеного пункту Біла Церква Тячівського району" , - інформувала пресслужба Закарпатської ОДА.

Планується побудувати чотири смуги для вантажних автомобілів, шість - для легкових авто і по дві - для автобусів та пішоходів. Сьогодні МАПП Дякове є єдиним пунктом пропуску для вантажного сполучення без обмежень із Румунією.