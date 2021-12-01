Протести у Києві пройшли без порушень правопорядку – поліція

Акції у центрі Києва пройшли без порушень правопорядку. Про це інформував Відділ комунікації поліції Києва, повідомляє Укрiнформ.

Безпеку громадян забезпечували працівники усіх структурних підрозділів, у тому числі поліція діалогу, кінологи та вибухотехніки, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії.

Поліціянти посилено забезпечували правопорядок у центральній частині міста під час запланованих акцій.