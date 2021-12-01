Протести у Києві пройшли без порушень правопорядку – поліція
Акції у центрі Києва пройшли без порушень правопорядку. Про це інформував Відділ комунікації поліції Києва, повідомляє Укрiнформ.
Безпеку громадян забезпечували працівники усіх структурних підрозділів, у тому числі поліція діалогу, кінологи та вибухотехніки, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії.
Поліціянти посилено забезпечували правопорядок у центральній частині міста під час запланованих акцій.
“Заходи пройшли без порушень. Поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку та порядок на вулицях Києва”, - йдеться в повідомленні.