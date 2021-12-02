Ердоган змінив міністра фінансів через падіння ліри

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган замінив міністра фінансів країни на тлі падіння курсу турецької ліри, повідомляє Лента.Ру.

Як передають турецькі ЗМІ, замість Лютфі Ельвана на посаду призначено Нуреддіна Небаті. Раніше він обіймав посаду заступника голови Мінфіну.

Турецька ліра за рік втратила половину вартості. Наразі курс складає 13,34 ліри за долар. Обвал стався через зниження ключової ставки, яку ЦБ знову опустив із 16 до 15 відсотків 18 листопада, попри рекордний рівень інфляції в країні. Пізніше Ердоган заявив, що має намір продовжити знижувати ключову ставку.