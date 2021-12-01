Зеленський призначив суддів, серед них – судді часів Майдану

Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення 28 суддів. У цьому указі – судді Майдану Андрій Ключник зі Святошинського райсуду Києва та Петро Заруба з Дарницького райсуду Києва. Про це інформувала фундація DEJURE, повідомляє 24 Канал.

Зокрема там пригадали, що 2018 році Громадська рада доброчесності дійшла висновку, що Ключник та Заруба не відповідають критеріям доброчесності та професійної етики.

Зокрема відомо, що Ключник отримав негативний висновок тому, що у 2014 році ув'язнив активіста Революції Гідності Олександра Костура через його участь у протестах. Згодом:

тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції дійшла висновку, що рішення судді Ключника щодо Костура суперечило закону;

однак Вища кваліфкомісія суддів припинила дисциплінарне провадження через закінчення терміну притягнення до відповідальності.

Щодо судді Петра Заруби, то Громадська рада доброчесності також дійшла негативного висновку щодо нього. Все тому, що суддя позбавив водійських прав на три місяці представницю "Автомайдану". Рішення ухвалив нібито через порушення вимоги зупинитися на вимогу поліції.

Коротко про суддів Майдану