Moderna приступила до створення вакцини проти "Омікрону"

Американська біотехнологічна компанія Moderna розпочала розробку вакцини проти нового штаму "Омікрон". Уже в березні 2022 року планує подати заявку на дозвіл у США, повідомляє Сьогодні.

Як пише The Guardian, президент Moderna Стівен Хоге розповів, що бустери, які міститимуть в собі гени, котрі націлені проти мутації, мають подолати очікуване зниження ефективності препарату.

Компанія Moderna вже почала розробку полівалентної вакцини, яка буде ефективною одразу проти чотирьох різних варіантів коронавірусу. Розробка препарату проти штаму коронавірусу "Омікрон" триватиме протягом декількох місяців.