Захід має стримати РФ від вторгнення в Україну - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Захід має зробити все, щоб стримати Росію від вторгнення в Україну, повідомляє Укрінформ.

«Ми повинні зробити все, щоб наші слова та дії були надійними і щоб інша сторона зрозуміла, що необдумано чинити невигідно і що вона зіткнеться з певними реакціями, які ми готові зробити і як НАТО, і як Європейський Союз» , – сказав Науседа у вівторок після зустрічі з главою Франції Еммануелем Макроном, що відбулася в Парижі, у зв'язку з тим, що Росія останнім часом нарощує військову активність поблизу українського кордону, інформує Delfi.

За словами Науседи, французький лідер «дуже добре знайомий із ситуацією».