Кулеба відреагував на адресований НАТО ультиматум Путіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що заклики президента Російської Федерації Володимира Путіна про отримання гарантій про невступ України в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) є неправомірними, повідомляє УНІАН.

Як інформує пресслужба МЗС України, про це Кулеба сказав журналістам за підсумками участі в засіданні Північноатлантичної ради НАТО та двосторонніх переговорів в Ризі. Глава української дипломатії назвав "неправомірними" заклики Путіна щодо отримання Росією гарантій того, що НАТО не буде розширюватися на cхід.

За словами Кулеби, Москва не може перешкодити зближенню України з Альянсом і не має жодного права голосу у відповідних дискусіях.

"Будь-які російські пропозиції обговорити з НАТО, США чи з іншими країнами будь-які так звані гарантії, що Альянс не розширюватиметься на Схід, неправомірні" , - наголосив Кулеба.

Також глава МЗС підтвердив налаштованість України продовжувати широкомасштабні реформи задля трансформації українського сектору безпеки та оборони відповідно до стандартів НАТО. Він також повідомив, що союзники НАТО позитивно оцінюють досягнутий Україною прогрес у реформах.