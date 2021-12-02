Смертельна ДТП під Харковом: легковик збив двох жінок

В результаті ДТП під Харковом під колесами легковика загинула жінка, ще одна - доставлена до лікарні, повідомляє УНІАН.

Згідно з даними відділу комунікації поліції Харківської області, інформація про дорожньо-транспортну пригоду біля зупинки "Водяне" у місті Люботині надійшла до поліції 1 грудня близько 17:00. У повідомленні сказано, що 40-річний водій автомобіля "Hyundai Elantra" під час руху збив двох жінок, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

"Від отриманих ушкоджень 56-річна громадянка загинула на місці. Ще одна жінка, особа якої зараз встановлюється, із травмами доставлена до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги" , - зазначили у повідомленні.

Обставини та причина ДТП з'ясовуються.