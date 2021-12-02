Зеленський привласнив українському добровольцю "Героя України"

Звання "Герой України"отримав український доброволець Дмитро Коцюбайло. Йому також вручили орден "Золотої зірки".﻿, повідомляє УНІАН.

Дмитро Коцюбайло пішов воювати на Донбас за Україну проти російської агресії як доброволець "Правого сектора" друг Да Вінчі, йдеться в сюжеті ТСН. Він прийшов на війну з Майдану – тоді йому було всього 18 років.

За короткий час на війні молодий хлопець, онук воїна УПА, створив один з найбільш боєздатних підрозділів. Його бійці билися вздовж всієї лінії фронту. У 2017 році отримав звання Народного героя України. На Донбасі Коцюбайло зустрів й свою любов