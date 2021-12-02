Зеленський привласнив українському добровольцю "Героя України"
Звання "Герой України"отримав український доброволець Дмитро Коцюбайло. Йому також вручили орден "Золотої зірки"., повідомляє УНІАН.
Дмитро Коцюбайло пішов воювати на Донбас за Україну проти російської агресії як доброволець "Правого сектора" друг Да Вінчі, йдеться в сюжеті ТСН. Він прийшов на війну з Майдану – тоді йому було всього 18 років.
За короткий час на війні молодий хлопець, онук воїна УПА, створив один з найбільш боєздатних підрозділів. Його бійці билися вздовж всієї лінії фронту. У 2017 році отримав звання Народного героя України. На Донбасі Коцюбайло зустрів й свою любов
"Ця нагорода для всіх добровольців, тому що я доброволець й ніколи не був кадровим військовим, не служив у Збройних силах України. Ми обрали такий шлях боротьби, війна триває", - зазначив новий Герой України.